PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wohnungseinbruch in Kaisersesch

Polizei Cochem (ots)

Am Donnerstag, 30.10.25 kam es in der Zeit von 09.20 Uhr bis 18.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in Kaisersesch, Pommerbachstraße. Die Täter schlugen die Scheibe einer Terrassentür ein und gelangten so in das Gebäude. Es wurden Schmuck und Bargeld gestohlen. Wer hat im Bereich Kaisersesch verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet?

Rückfragen bitte an:

Kriminalpolizei Mayen
Hahnengasse 11
56727 Mayen
02651-801-0
kimayen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 08:32

    POL-PDMY: Warnung vor reisenden Handwerker

    Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) - Aus aktuellem Anlass warnt die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler die Bevölkerung vor umherreisenden Handwerkern. Im Modus Operandi werden zunächst einfache Handwerkerleistungen für ein geringes Entgelt angeboten, dann das Angebot erweitert und letztendlich eine ungerechtfertigte Kostenaufstellung ohne Rechnung präsentiert. Oftmals werden die angebotenen Leistungen noch nicht ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 09:40

    POL-PDMY: Verstoß gegen das Tierschutzgesetz - drei tote Kaninchen aufgefunden

    Eppenberg (ots) - Am 08.10.2025 meldete eine Spaziergängerin der Polizei den Fund von drei toten Kaninchen. Die Tiere lagen am Rande eines Wirtschaftswegs, an einer Schonung in unmittelbarer Nähe eines Windrades zwischen Laubach und Eppenberg, in Verlängerung der Straße "Am Keer" in Eppenberg. Bei den Tieren handelt es sich um zwei weibliche, weiße Kaninchen mit ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 09:37

    POL-PDMY: Herbeiführen einer Brandgefahr

    Ettringen (ots) - Am Sonntag, den 05.10.2025, wurden der Polizei am Nachmittag durch Wanderer zwei kleinere Brände in der Ettringer Lay, links der L 82 in Fahrtrichtung Ettringen, gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass die Feuer in einem dichtbewaldeten Bereich gelegt worden waren. Es entstand geringfügiger Sachschaden, jedoch bestand aufgrund der örtlichen Gegebenheiten eine erhebliche Brandgefahr für den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren