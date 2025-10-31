Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Warnung vor reisenden Handwerker

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler die Bevölkerung vor umherreisenden Handwerkern. Im Modus Operandi werden zunächst einfache Handwerkerleistungen für ein geringes Entgelt angeboten, dann das Angebot erweitert und letztendlich eine ungerechtfertigte Kostenaufstellung ohne Rechnung präsentiert. Oftmals werden die angebotenen Leistungen noch nicht einmal fachgerecht durchgeführt. Es wird darauf hingewiesen, auf gar keinen Fall diese Leistungen in Anspruch zu nehmen. Beim aktuellen Fall kam es sogar noch zu einem Diebstahl durch die Handwerker. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler gerne unter der Telefonnummer 0261-103 57399 entgegen.

