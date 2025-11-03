Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigungen von 5 Fahrzeugen - Zeugen gesucht

Mayen, Siegfriedstraße (ots)

In der Nacht vom 01. auf 02.11.2025 kam es zu Sachbeschädigungen an 5 Fahrzeugen, die in der Siegfriedstraße geparkt waren. Bislang unbekannte Täter beschädigten, an den Pkw, Mazda 6, BMW 323 i, Seat Ibiza, Fiat Punto und einem Skoda 6Y, die Heckscheibenwischer. Die Täter hinterließen einen noch nicht zu beziffernden Sachschaden.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

