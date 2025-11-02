Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden

Zeugen gesucht

Remagen (ots)

Brohl-Lützing. Am Dienstag, 21.10.2025, kam es auf der B 412 zwischen Brohl-Lützing und Burgbrohl zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Radfahrer. Demnach befuhr der Radfahrer gegen 05:30 Uhr die B 412 in Fahrtrichtung Burgbrohl. Nach seinen Angaben wurde er in Höhe des ersten Bahnüberganges der Brohltalbahn so dicht von einem Pkw überholt, dass er infolge dessen stürzte. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen führten zur Feststellung des vermeintlichen Verursachers. Dieser stellte den Sachverhalt allerdings anders dar. Im Rahmen der Befragung gab er an, dass zur Unfallzeit zwei weitere Fahrzeuge hinter ihm fuhren und den Radfahrer ebenfalls gesehen haben müssten. Die Polizei fragt nun, wer diesbezüglich sachdienliche Hinweise geben könnte. Polizeiinspektion Remagen, Tel. 02642-9382-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell