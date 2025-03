Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: versuchtes Raubdelikt im öffentlichen Raum

Bad Kreuznach - Wormser Straße (ots)

Am 12.03.2025 gegen 08:30 Uhr versuchte ein 25 Jahre alter Mann aus der Stadt Bad Kreuznach einem 32 Jahre alten Mann aus der VG Kirchheimbolanden in der Wormser Straße in Bad Kreuznach das mitgeführte Mobiltelefon mit Gewalt zu entwenden. Mittels Schlägen gegen den Oberkörper und das Gesicht des Geschädigten wollte er sich das mittelpreisige Mobiltelefon aneignen. Zu einer Entwendung kam es letztendlich jedoch nicht, der Geschädigte wurde jedoch leicht in Form von Kratzern an den Händen und Schmerzen im Gesicht verletzt.

