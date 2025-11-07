Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressenachmeldung Verkehrsunfall mit Linienbus in Mayen

Mayen (ots)

Am 07.11.2025 kam es gegen 14:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Habsburgring in Mayen. Aus noch ungeklärter Ursache verlor der Fahrer eines Linienbusses die Kontrolle über sein Fahrzeug und beschädigte hierbei sieben PKW. Durch den Verkehrsunfall wurden vier Personen leichtverletzt, mehrere Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Habsburgring musste für Bergungsarbeiten ca. 3 Stunden voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell