POL-PDMY: Diebstahl zweier Rüttelplatten von Baustelle in Mendig

Mayen (ots)

In der Zeit vom 10.11.2025, 17.00 Uhr bis 11.11.2025, ca. 07.00 Uhr wurden von einer Baustelle an der Brauerei in Mendig zwei Rüttelplatten der Marke Bomag entwendet. Die Geräte haben ein Gewicht von etwa 800kg und 450kg. Auf Grund des hohen Gewichts ist davon auszugehen, dass die Rüttelplatten unter Zuhilfenahme von schwerem Gerät entwendet wurden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mayen entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen

