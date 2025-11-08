PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht an Baustellenabsperrung

B 258 Mayen Kürrenberg Höhe Oberst-Hauschild-Kaserne (ots)

Am Freitag, den 07.11.2025, zwischen 13 - 14 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 258 Mayen-Kürrenberg in Höhe der Oberst-Hauschild-Kaserne zu einer Verkehrsunfallflucht. Aus einer noch ungeklärten Ursache kollidierte ein LKW der Marke Mercedes, Modell Atego, mit der vor Ort befindlichen Baustellenabsperrung. Diese wurde hierbei stark beschädigt. Im Anschluss setzte der LKW-Fahrer seine Fahrt fort, ohne dabei seinen Pflichten bei einem Verkehrsunfall nachzukommen.

Zeugen oder mögliche Verursacher möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

