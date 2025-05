Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Klein Nordende - Falsche Handwerker und versuchter Trickdiebstahl an der Haustür

Klein Nordende (ots)

Am Montag (05.05.2025) ist es in Klein Nordende unter anderem zu einem versuchten Trickdiebstahl gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen klingelten am Nachmittag zwei männliche Personen an der Haustür einer Seniorin und sprachen sie auf ihre verschmutzte Auffahrt sowie Terrasse an.

In diesem Zusammenhang boten die Männer der Geschädigten im Gespräch an der Haustür ihre Dienste an. Beide Parteien einigten sich auf die Dienstleistung mit einem mittleren dreistelligen Eurobetrag.

Um eine Anzahlung für die angebotene Dienstleistung zu leisten, betraten die Geschädigte sowie die Männer das Wohnhaus.

Während einer der Männer die Frau über die Art und Weise der Ausführung der Arbeiten informierte und die Anzahlung in Empfang nahm, hörte die Seniorin plötzlich Geräusche aus dem Schlafzimmer und konnte dort die 2. Person feststellen. Der Aufforderung das Schlafzimmer zu verlassen, kam der Mann sofort nach.

Im Anschluss begaben sich die Männer vor das Haus. Anstatt mit den Arbeiten zu beginnen, bestiegen die Männer ein Fahrzeug und entfernten sich.

Die Täter werden beschrieben als männlich, mit einer Körpergröße zwischen 175 - 185 cm und einem Alter von 30 - 35 Jahren.

Die Kriminalpolizei in Elmshorn hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Betruges und versuchten Trickdiebstahl aufgenommen und sucht nun Zeugen oder weitere Geschädigte, denen ebenfalls diese Dienstleistung angeboten wurde oder sachdienliche Hinweise geben können.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04121 - 803 - 0 entgegen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang zur Wachsamkeit und rät davon ab, Unbekannte in die eigene Wohnung zu lassen.

Im Zweifel holen Sie sich nachbarschaftliche Unterstützung oder melden Sie sich bei der Polizei.

Bei angeblichen Dienstleistern kann es helfen, diese zunächst vor der verschlossenen Tür warten zu lassen. Ein anschließender Anruf bei der Firma sollte über die Echtheit des Mitarbeiters Klarheit schaffen.

Diese und weitere Informationen finden sich auf der Internetseite der Polizeiberatung unter

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-woh nungen/

Wertvolle Sicherheitstipps für Senioren zu verschiedenen Themen sind dem Bereich der Prävention der Homepage der Landespolizei Schleswig-Holstein unter

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Praevention/Seniore n/_artikel/sicherheitstipps_artikel.html

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell