PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Ölkanister neben Altkleidercontainer abgestellt

Münstermaifeld, Norma-Parkplatz (ots)

Am Samstag den 15.11.2025 wurden auf dem Norma-Parkplatz in Münstermaifeld neben den Altkleidercontainern mehrere Ölkanister abgestellt. Die Kanister waren mit Altöl gefüllt. Wer die Kanister dort abgestellt hat, konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Hinweise zum Verantwortlichen werden an die Polizei in Mayen erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 13:54

    POL-PDMY: Herbeiführen einer Brandgefahr

    Ettringen (ots) - Am Freitag, dem 07.11.2025, gegen 10:00 Uhr, wurde der Polizei ein brennender Baumstamm nordöstlich von Ettringen, in unmittelbarer Nähe zur dortigen Schutzhütte, gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein dort liegender Abschnitt eines gefällten Baumstamms vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Auch wenn lediglich ein geringer Sachschaden entstand, bestand aufgrund des umliegenden Baumbestandes ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 13:47

    POL-PDMY: Diebstahl zweier Rüttelplatten von Baustelle in Mendig

    Mayen (ots) - In der Zeit vom 10.11.2025, 17.00 Uhr bis 11.11.2025, ca. 07.00 Uhr wurden von einer Baustelle an der Brauerei in Mendig zwei Rüttelplatten der Marke Bomag entwendet. Die Geräte haben ein Gewicht von etwa 800kg und 450kg. Auf Grund des hohen Gewichts ist davon auszugehen, dass die Rüttelplatten unter Zuhilfenahme von schwerem Gerät entwendet wurden. ...

    mehr
  • 08.11.2025 – 14:21

    POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht an Baustellenabsperrung

    B 258 Mayen Kürrenberg Höhe Oberst-Hauschild-Kaserne (ots) - Am Freitag, den 07.11.2025, zwischen 13 - 14 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 258 Mayen-Kürrenberg in Höhe der Oberst-Hauschild-Kaserne zu einer Verkehrsunfallflucht. Aus einer noch ungeklärten Ursache kollidierte ein LKW der Marke Mercedes, Modell Atego, mit der vor Ort befindlichen Baustellenabsperrung. Diese wurde hierbei stark beschädigt. Im Anschluss ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren