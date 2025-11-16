POL-PDMY: Ölkanister neben Altkleidercontainer abgestellt
Münstermaifeld, Norma-Parkplatz (ots)
Am Samstag den 15.11.2025 wurden auf dem Norma-Parkplatz in Münstermaifeld neben den Altkleidercontainern mehrere Ölkanister abgestellt. Die Kanister waren mit Altöl gefüllt. Wer die Kanister dort abgestellt hat, konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Hinweise zum Verantwortlichen werden an die Polizei in Mayen erbeten.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Mayen
Telefon: 02651-801-0
Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell