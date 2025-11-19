Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Ohne Fahrerlaubnis, aber vermutlich unter Drogeneinfluss
Ebeleben (ots)
Am Dienstagabend unterzogen Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser in der Uferstraße einen Opelfahrer einer Verkehrskontrolle. Bei der Abprüfung des Berechtigungsscheines - einer gültigen Fahrerlaubnis - blieb er diese den Beamten schuldig. Zudem verwies ein Drogenvortest auf den möglichen Konsum von Betäubungsmitteln. Eine Blutprobenentnahme folge bei dem 32-Jährigen in einem Klinikum. Entsprechende Ermittlungen leiteten die Beamten der Sondershäuser Polizei ein.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell