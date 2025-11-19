LPI-NDH: Ohne Fahrerlaubnis, aber vermutlich unter Drogeneinfluss

Aemilienhausen (ots) - Auf der Bundesstraße 274, zwischen Höngeda und Mühlhausen, ereignete sich am Dienstagnachmittag ein Frontalunfall zwischen zwei Autos. Aus noch ungeklärter Ursache kam ein 73-Jähriger mit seinem Opel in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Fahrschulauto. Dieses befand sich zum Unfallzeitpunkt in der Fahrausbildung. Der Fahrer der Opel wurde zur medizinischen Kontrolle in ein Klinikum ...

