LPI-NDH: Schulbus mit Geländer kollidiert

Bad Frankenhausen (ots)

Am Donnerstag, gegen 6.50 Uhr, kam es in Bad Frankenhausen zu einem Verkehrsunfall mit einem Schulbus. Als der Fahrer des Busses rückwärts fuhr, kollidierte er in der Straße Am Rasenrain mit einem Geländer. Der Fahrer und die fünf Schulkinder, die in dem Bus mitfuhren, blieben allesamt unverletzt. Am Geländer entstand ein geringer Sachschaden. Der Schulbus wurde durch den Unfall jedoch erheblich beschädigt, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schulkinder wurden mit einem Ersatzfahrzeug in die Schule gebracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

