Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Unfall auf Baustelle - Arbeiter verletzt
Bad Langensalza (ots)
Bei Bauarbeiten an der Bundesstraße 247, zwischen Bad Langensalza und Henningsleben im Unstrut-Hainich-Kreis, ereignete sich am Mittwochnachmittag ein Arbeitsunfall. Ersten Erkenntnissen zufolge war vermutlich eine Schaufel an einem Bagger nicht ausreichend befestigt. Diese fiel von der Arbeitsmaschine ab und traf einen 50-jährigen Arbeiter am Fuß. Der Mann zog sich Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich und das Amt für Arbeitsschutz nahmen die Ermittlungen zu dem Unfall auf.
