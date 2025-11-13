Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Zeugenaufruf nach Körperverletzung am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe

Kassel (ots)

In der heutigen Nacht, gegen 1:15 Uhr, soll es am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe zu einer Körperverletzung gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 50-jähriger Mann einen 44-jährigen Geschädigten zunächst mit dem Knie gegen das Gesicht gestoßen und ihn anschließend mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend entfernte sich der Tatverdächtige vom Bahnhof, konnte jedoch kurz darauf von einer Streife der Bundespolizeiinspektion Kassel festgestellt werden. Beim Geschädigten waren keine äußeren Verletzungen erkennbar. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die Bundespolizei bittet Zeugen, die den Vorfall gegen 1:15 Uhr am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0561 - 81616 0 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell