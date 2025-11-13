Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung am Bahnhof Wetzlar

Wetzlar (ots)

Am gestrigen Abend (12.11.), gegen 18:30 Uhr, soll es am Bahnhof Wetzlar zu einem Zwischenfall zwischen drei Männern gekommen sein.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 35-jähriger Mann zwei junge Männer im Alter von 19 und 16 Jahren am Arm sowie am Hals gepackt und in Richtung Bahnhofshalle gezogen haben. Hintergrund des Vorfalls soll eine körperliche Auseinandersetzung zwei Tage zuvor gewesen sein.

Zu Verletzungen kam es nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat dennoch ein Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen.

Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Bundespolizei um Zeugenhinweise: Wer den Vorfall am Mittwochabend gegen 18:30 Uhr im Bereich des Bahnhofs Wetzlar beobachtet hat oder sachdienliche Informationen geben kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Telefonnummer 0561-81616 0 zu melden.

