Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Frau gegen ihren Willen geküsst - Bundespolizei sucht Zeugen!

Fulda (ots)

Eine 34-jährige Frau wurde Samstagabend (8.11. / 20 Uhr) Opfer einer sexuellen Belästigung im ICE 2837. Ein 37-jähriger Tscheche saß im besagten ICE im Wagen 5 im Familienabteil und soll gegen den Willen der 34-Jährigen ihre Hand ergriffen und diese geküsst haben. Den Vorfall meldete sie daraufhin dem Zugbegleiter, der anschließend die Bundespolizei verständigte.

Beim Halt im Bahnhof Fulda musste der 37-jährige Wohnsitzlose die Beamten zum Revier begleiten. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,87 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der Mann gegen 22:30 Uhr wieder frei.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet.

Wer Angaben zu dem Fall machen kann oder, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Pressesprecher
Ibrahim Aras
Telefon: 0561/81616 - 1010
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

