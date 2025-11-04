Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Frau schlägt auf Mitreisende ein

Kassel (ots)

Am gestrigen Abend (3.11./23:30 Uhr) soll eine 59-Jährige Frau aus den Niederlanden eine 28-jährige Frau aus Syrien geschlagen haben.

Beide Frauen benutzten den Nightjet 421 in Richtig Wien.

Offenbar sprach die 59-Jährige die junge Mitreisende mehrfach an. Als die 28-Jährige nicht reagierte, soll die Niederländerin aufgestanden sein und sie mehrfach an den Kopf geschlagen haben.

Zudem soll ein Tritt in den Bauch der Syrerin erfolgt sein. Die 59-Jährige wurde am Bahnhof Kassel Wilhelmshöhe von der Weiterfahrt ausgeschlossen.

Zeugen gesucht!

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.Nr.: 0561 816 160, oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

