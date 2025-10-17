PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Sachbeschädigungen im Zusammenhang mit dem Kreispokalspiel zwischen TuS Wadersloh und RW Ahlen

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 15.10.2025 fand das Kreispokalspiel zwischen dem TuS Wadersloh und RW Ahlen auf dem Sportplatz an der Winkelstraße in Wadersloh statt. Etwa 15 Anhänger des Vereins RW Ahlen waren zur Unterstützung ihrer Mannschaft angereist und hielten sich an einer Seite des Spielfeldes, nahe der dortigen Eckfahne auf. Bei der Begehung des Sportgeländes nach Spielende fielen mehrere Sachbeschädigungen auf. Und zwar in dem Bereich, in dem die Ahlener Anhänger standen. Werbebanden wurden - vermutlich durch Fußtritte - beschädigt und das Netz eines dort abgestellten Kleinspielfeldtores zerschnitten. Der konkrete Tatverdacht richtet sich wegen des engen örtlichen und zeitlichen Zusammenhangs gegen die Unterstützer von RW Ahlen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

  • 17.10.2025 – 10:21

    POL-WAF: Telgte. Einbrecher entdeckt

    Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 16.10.2025 brachen drei Unbekannte zwischen 18.55 Uhr und 19.00 Uhr in ein Reihenhaus auf der Straße Am Knapp in Telgte ein. Die Vermieterin kam zufällig an ihrem Haus vorbei. Da das Haus aktuell nicht bewohnt ist, kam ihr die eingeschaltete Beleuchtung verdächtig vor. Als die Telgterin die Haustür aufschob, stellte sie das Trio fest. Dieses flüchtete unerkannt auf die Winkhausstraße ...

  • 17.10.2025 – 10:11

    POL-WAF: Warendorf. Fahrer eines schwarzen Autos gesucht

    Warendorf (ots) - Gesucht wird der Fahrer eines schwarzen Autos, der im Verdacht steht, am Donnerstag, 16.10.2025, 21.10 Uhr auf der Bülstraße in Warendorf gegen einen schwarzen Audi E-Tron gefahren zu sein. An dem Audi, der auf dem Parkplatz stand, entstand ein Schaden an der hinteren Stoßstange. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem verdächtigen schwarzen Pkw und/oder Fahrer machen? Hinweise ...

  • 17.10.2025 – 10:05

    POL-WAF: Ahlen. Krankenfahrstuhlfahrerin nach Zusammenstoß mit Fahrradfahrer gesucht

    Warendorf (ots) - Gesucht wird eine Krankenfahrstuhlfahrerin, die am Donnerstag, 16.10.2025 gegen 13.10 Uhr auf der Nordstraße in Ahlen an einem Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer beteiligt war. Dem 27-jährigen Pedelecfahrer kam in Höhe der Geiststraße die Unbekannte entgegen. Die ältere Frau fuhr mit ihrem ...

