POL-WAF: Wadersloh. Sachbeschädigungen im Zusammenhang mit dem Kreispokalspiel zwischen TuS Wadersloh und RW Ahlen

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 15.10.2025 fand das Kreispokalspiel zwischen dem TuS Wadersloh und RW Ahlen auf dem Sportplatz an der Winkelstraße in Wadersloh statt. Etwa 15 Anhänger des Vereins RW Ahlen waren zur Unterstützung ihrer Mannschaft angereist und hielten sich an einer Seite des Spielfeldes, nahe der dortigen Eckfahne auf. Bei der Begehung des Sportgeländes nach Spielende fielen mehrere Sachbeschädigungen auf. Und zwar in dem Bereich, in dem die Ahlener Anhänger standen. Werbebanden wurden - vermutlich durch Fußtritte - beschädigt und das Netz eines dort abgestellten Kleinspielfeldtores zerschnitten. Der konkrete Tatverdacht richtet sich wegen des engen örtlichen und zeitlichen Zusammenhangs gegen die Unterstützer von RW Ahlen.

