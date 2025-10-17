PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Krankenfahrstuhlfahrerin nach Zusammenstoß mit Fahrradfahrer gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird eine Krankenfahrstuhlfahrerin, die am Donnerstag, 16.10.2025 gegen 13.10 Uhr auf der Nordstraße in Ahlen an einem Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer beteiligt war. Dem 27-jährigen Pedelecfahrer kam in Höhe der Geiststraße die Unbekannte entgegen. Die ältere Frau fuhr mit ihrem Krankenfahrstuhl entgegen der Einbahnstraße auf der linken Seite Schlangenlinien und dem 27-Jährigen entgegen. Der Ahlener konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr frontal gegen den Krankenfahrstuhl. Dabei verletzte er sich leicht und suchte einen Arzt auf. Die Unbekannte fuhr in Richtung Warendorfer Straße weiter, ohne sich um den Verkehrsunfall zu kümmern. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu der flüchtigen Krankenfahrstuhlfahrerin machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 09:55

    POL-WAF: Ennigerloh. Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

    Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 16.102025 ereignete sich gegen 5.50 Uhr ein Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Westring/Nordring in Ennigerloh. Eine 55-jährige Ahlenerin befuhr mit ihrem Pkw die B 475 in Richtung Warendorf und bog nach links ab, um in Richtung Ennigerloh zu fahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 48-jährigen Versmolderin. Diese befuhr die Bundesstraße in Richtung Beckum. Bei dem ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 02:15

    POL-WAF: Everswinkel. Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf K20

    Warendorf (ots) - Am Freitag, 17.10.2025 gegen 01:00 Uhr ereignete sich auf der K20 "Hoetmarer Straße" in Höhe Wieningen 41 ein Verkehrsunfall. Ein 19-Jähriger aus Schönberg befuhr mit seinem Pkw die Hoetmarer Straße in Richtung Everswinkel. Wegen eines querenden Tieres bremste er stark ab. Ein dahinter in gleicher Richtung fahrender 16-Jähriger Motorradfahrer ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 10:12

    POL-WAF: Warendorf-Müssingen. Hinweise zu Verdächtigen gesucht

    Warendorf (ots) - Gesucht werden verdächtige Personen, die sich am Mittwochabend (15.10.2025, 22.30 Uhr) in einem Garten an der Einener Straße in Müssingen aufhielten. Ein 55-jähriger Nachbar hatte dort den Schein zweier Taschenlampen gesehen und schaute dort nach dem Rechten. Er erhielt unvermittelt einen Schlag von hinten und wurde leicht verletzt. Der oder die Täter flüchteten. Rettungskräfte brachten den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren