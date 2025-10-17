POL-WAF: Ahlen. Krankenfahrstuhlfahrerin nach Zusammenstoß mit Fahrradfahrer gesucht
Warendorf (ots)
Gesucht wird eine Krankenfahrstuhlfahrerin, die am Donnerstag, 16.10.2025 gegen 13.10 Uhr auf der Nordstraße in Ahlen an einem Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer beteiligt war. Dem 27-jährigen Pedelecfahrer kam in Höhe der Geiststraße die Unbekannte entgegen. Die ältere Frau fuhr mit ihrem Krankenfahrstuhl entgegen der Einbahnstraße auf der linken Seite Schlangenlinien und dem 27-Jährigen entgegen. Der Ahlener konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr frontal gegen den Krankenfahrstuhl. Dabei verletzte er sich leicht und suchte einen Arzt auf. Die Unbekannte fuhr in Richtung Warendorfer Straße weiter, ohne sich um den Verkehrsunfall zu kümmern. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu der flüchtigen Krankenfahrstuhlfahrerin machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
