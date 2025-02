Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Fahndung nach Diebstahl mit anschließender Verwertungstat

Trier (ots)

Am Montag, 9. November 2024, gegen 12 Uhr, entwendeten unbekannte Täterinnen die am Körper getragene Geldbörse einer Frau auf dem Stoffmarkt im Messepark in Trier. Nach dem Diebstahl nutzten die Täterinnen die EC-Karten, die sich im Geldbeutel befanden, um an einem nahegelegenen Geldautomaten in Euren Bargeld in mittlerer vierstelliger Höhe abzuheben.

Beim Geldabheben wurden zwei Täterinnen aufgezeichnet. Fotos finden sich hier: https://s.rlp.de/14mQAhX.

Person 1: blond, schlank, helle Strickmütze, grauer Mantel, schwarze Hose, weiße Sneaker, schwarze Umhängetasche mit schwarz-weißem Gurt, rosafarbene Mund-Nasen-Maske

Person 2: etwas kleiner, braunes Tuch/Schal um den Kopf gewickelt, schwarzer Mantel, blaue Jeans, graue Sneaker, schwarze Mund-Nasen-Maske

Zeugen, die Angaben zu den Taten oder den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich bei der sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell