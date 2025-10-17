PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Einbrecher entdeckt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 16.10.2025 brachen drei Unbekannte zwischen 18.55 Uhr und 19.00 Uhr in ein Reihenhaus auf der Straße Am Knapp in Telgte ein. Die Vermieterin kam zufällig an ihrem Haus vorbei. Da das Haus aktuell nicht bewohnt ist, kam ihr die eingeschaltete Beleuchtung verdächtig vor. Als die Telgterin die Haustür aufschob, stellte sie das Trio fest. Dieses flüchtete unerkannt auf die Winkhausstraße und weiter in Richtung Kreisverkehr Lauheide. Bei den Tatverdächtigen soll es sich um zwei etwa 1,65 Meter große Frauen und einen circa 1,80 Meter großen Mann handeln.

Des Weiteren kam es zwischen 19.50 Uhr und 20.00 Uhr zu einem weiteren versuchten Wohnungseinbruch, an dem drei Personen beteiligt gewesen sein sollen.

Wer hat die Verdächtigen gesehen? Wer kann Angaben zu ihnen oder den Taten machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf

