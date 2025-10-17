POL-WAF: Warendorf. Fahrer eines schwarzen Autos gesucht
Warendorf (ots)
Gesucht wird der Fahrer eines schwarzen Autos, der im Verdacht steht, am Donnerstag, 16.10.2025, 21.10 Uhr auf der Bülstraße in Warendorf gegen einen schwarzen Audi E-Tron gefahren zu sein. An dem Audi, der auf dem Parkplatz stand, entstand ein Schaden an der hinteren Stoßstange. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem verdächtigen schwarzen Pkw und/oder Fahrer machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
