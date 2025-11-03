Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Unbekannte besprühen Zug

Gießen (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Freitagabend bis Montagmorgen (31.10./03.11.) eine hessische Landesbahn (HLB) über eine Länge von 18 Metern mit Farbe besprüht.

Die HLB stand auf Gleis 45 in der Abstellanlage im Bahnhof Gießen.

Bemerkt wurde das Graffiti am heutigen Tag, gg. 03:00 Uhr, durch den Triebfahrzeugführer, der den Zug in Betrieb nehmen wollte.

Die Gesamtfläche des Graffitis hat eine Größe von 36 qm, der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 2880 EUR.

Zeuge gesucht!

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561 816 160 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell