Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Diebstahl im Kasseler Hauptbahnhof - Bundespolizei bittet um Zeugenhinweise

Kassel (ots)

Am gestrigen Nachmittag (29.10.) kam es gegen 17:05 Uhr in einem Kiosk im Kasseler Hauptbahnhof zu einem Taschendiebstahl. Ein 21-jähriger Mann wurde Opfer eines Diebstahls, bei dem ihm der Geldbeutel aus der rechten Jackentasche entwendet wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen der Bundespolizeiinspektion Kassel stehen zwei Männer im Alter von 46 und 49 Jahren im Verdacht, die Tat begangen zu haben. Der Geschädigte und seine Begleitperson bemerkten den Diebstahl, informierten umgehend die Bundespolizei und behielten die beiden mutmaßlichen Täter im Blick.

Im Bereich des Haupteingangs sprachen sie die Verdächtigen schließlich an. Daraufhin entfernte sich der 49-jährige Tatverdächtige - er war mit einem E-Scooter unterwegs - in Richtung Stadtgebiet und kehrte kurze Zeit später - diesmal ohne E-Scooter - zurück.

Nachdem eine Streife der Bundespolizeiinspektion Kassel am Bahnhof ankam, wurden beide Tatverdächtige durchsucht. Jedoch konnte kein Diebesgut festgestellt werden.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Neben Bargeld befanden sich im entwendeten Geldbeutel auch Personaldokumente und Bankkarten des Geschädigten.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder zu den Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0561 - 81616 0 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell