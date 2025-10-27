PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Auseinandersetzung zwischen DB-Sicherheitsmitarbeitern und Reisendem - Bundespolizei sucht Zeugen!

Fulda (ots)

Am Freitagabend (24.10.) kam es gegen 21:30 Uhr auf Bahnsteig 6 des Bahnhofs Fulda zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 48-jährigen Reisenden und zwei Mitarbeitern der Deutschen Bahn - Sicherheit. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der 48-Jährige außerhalb des gekennzeichneten Raucherbereichs geraucht haben. Zwei Sicherheitsmitarbeiter sprachen den Mann daraufhin an und forderten ihn auf, das Rauchen zu unterlassen oder den Raucherbereich aufzusuchen. In der Folge entwickelte sich ein zunächst verbaler Streit, in dessen Verlauf der 48-Jährige den beiden Sicherheitsmitarbeitern den Mittelfinger gezeigt haben soll. Da die Situation zunehmend eskalierte und der Mann nach Angaben der DB-Sicherheitskräfte auf diese bedrohlich zuging, brachten sie ihn zu Boden. Die hinzugezogene Streife des Bundespolizeireviers Fulda übernahm kurz darauf den Sachverhalt. Der 48-Jährige erlitt bei dem Vorfall Verletzungen und wurde durch einen Rettungswagen medizinisch versorgt.

Zur vollständigen Aufklärung des Geschehens sucht die Bundespolizeiinspektion Kassel nun Zeugen, die den Vorfall auf Bahnsteig 6 beobachtet haben.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Ablauf der Auseinandersetzung geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Telefonnummer 0561-81616 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Pressesprecher
Ibrahim Aras
Telefon: 0561/81616 - 1010
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

