PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Einsatz der Bundespolizei im Rahmen des Bundesligaspiels der SG Eintracht Frankfurt und dem FC St. Pauli

Frankfurt am Main (ots)

Die SG Eintracht Frankfurt spielte am heutigen Samstag in der Bundesliga, im Deutsche Bank Park, gegen den FC St.Pauli.

In der Anreisephase kam es im Hauptbahnhof Hannover zu einem Aufeinandertreffen zwischen Fans des VfL Wolfsburg und den Anhängern des FC St. Pauli.

Die Fangruppen trafen am Hauptbahnhof Hannover Gleis 3/4 aufeinander. Hier kam es zu körperlichen Auseinandersetzungen. Die Anhänger des VfL Wolfsburg befanden sich in der Anreise zum Spiel gegen den HSV Hamburg.

Siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70246/6145028

Bei Ankunft des ICE im Bahnhof Frankfurt am Main, wurden die Fans des FC St. Pauli durch Kräfte der Bundespolizei, mit Unterstützung der Landespolizei, kontrolliert.

270 Gästefans wurden einer Bearbeitungsstraße zugeführt, um im Rahmen des, durch die Bundespolizeiinspektion Hannover eingeleiteten Ermittlungsverfahren, die Personalien von tatverdächtigen Personen und Zeugen festzustellen. Hierbei kam es auch zu umfangreichen Sicherstellungen und Beschlagnahmen.

Die Landespolizei Hessen sprach allen beteiligten Fans einen Platzverweis aus, so dass die Anhänger des FC St. Pauli, ohne die Partie zu verfolgen, den Heimweg antraten.

Die Heimreise der Fans erfolgte mit Zügen der Deutschen Bahn AG und verlief Störungsfrei.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Tanja Büdenbender
Telefon: 0561/81616 - 1012
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kassel
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kassel
Alle Meldungen Alle
  • 25.10.2025 – 13:38

    BPOL-KS: Größere Kontrollmaßnahmen am Bahnhof Frankfurt am Main

    Frankfurt am Main (ots) - Am heutige Samstag (25.10) kommt es zu einem größeren Polizeieinsatz in Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Anlass ist die Bundesligabegegnung der Eintracht Frankfurt gegen FC St. Pauli. Für diesen Einsatz ist das Gleis 1 und das Gleis 1a gesperrt. Der Zugverkehr auf den Gleisen zwei bis 24 sind davon nicht betroffen. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 11:27

    BPOL-KS: Unbekannte Randalieren im Bahnhof Zimmersrode

    Zimmersrode (Schwalm-Eder-Kreis) (ots) - Unbekannte haben am Bahnhof Zimmersrode randaliert. Festgestellt wurde die Tat am Dienstag (14.10./05:50 Uhr) durch eine Streife der Bundespolizeiinspektion Kassel. Der oder die Täter rissen Warnschilder ab oder verbogen diese. Des Weiteren wurden Blumen herausgerissen und in die Unterführung geworfen. Bei einer Wartebank wurde die Rückenlehne von der Wand gerissen. Am Bahnsteig ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 13:33

    BPOL-KS: 39-Jähriger belästigt und schlägt Reisende in der Cantusbahn

    Fulda (ots) - Ein 39-jähriger Mann soll am vergangenen Samstag (11.10./15:25 Uhr) auf der Fahrt von Bad Hersfeld nach Fulda mehrere Reisende durch sein aggressives Verhalten belästigt haben. Der Mann befand sich in der Cantusbahn 24233, als er mit anderen Reisenden in Streit geriet. Dieser Streit wurde im Verlauf immer aggressiver. Da sich kein Zugbegleiter zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren