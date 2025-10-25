Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Einsatz der Bundespolizei im Rahmen des Bundesligaspiels der SG Eintracht Frankfurt und dem FC St. Pauli

Frankfurt am Main (ots)

Die SG Eintracht Frankfurt spielte am heutigen Samstag in der Bundesliga, im Deutsche Bank Park, gegen den FC St.Pauli.

In der Anreisephase kam es im Hauptbahnhof Hannover zu einem Aufeinandertreffen zwischen Fans des VfL Wolfsburg und den Anhängern des FC St. Pauli.

Die Fangruppen trafen am Hauptbahnhof Hannover Gleis 3/4 aufeinander. Hier kam es zu körperlichen Auseinandersetzungen. Die Anhänger des VfL Wolfsburg befanden sich in der Anreise zum Spiel gegen den HSV Hamburg.

Siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70246/6145028

Bei Ankunft des ICE im Bahnhof Frankfurt am Main, wurden die Fans des FC St. Pauli durch Kräfte der Bundespolizei, mit Unterstützung der Landespolizei, kontrolliert.

270 Gästefans wurden einer Bearbeitungsstraße zugeführt, um im Rahmen des, durch die Bundespolizeiinspektion Hannover eingeleiteten Ermittlungsverfahren, die Personalien von tatverdächtigen Personen und Zeugen festzustellen. Hierbei kam es auch zu umfangreichen Sicherstellungen und Beschlagnahmen.

Die Landespolizei Hessen sprach allen beteiligten Fans einen Platzverweis aus, so dass die Anhänger des FC St. Pauli, ohne die Partie zu verfolgen, den Heimweg antraten.

Die Heimreise der Fans erfolgte mit Zügen der Deutschen Bahn AG und verlief Störungsfrei.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell