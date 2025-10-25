BPOL-KS: Größere Kontrollmaßnahmen am Bahnhof Frankfurt am Main

Fulda (ots) - Ein 39-jähriger Mann soll am vergangenen Samstag (11.10./15:25 Uhr) auf der Fahrt von Bad Hersfeld nach Fulda mehrere Reisende durch sein aggressives Verhalten belästigt haben. Der Mann befand sich in der Cantusbahn 24233, als er mit anderen Reisenden in Streit geriet. Dieser Streit wurde im Verlauf immer aggressiver. Da sich kein Zugbegleiter zur ...

mehr