Bundespolizeiinspektion Kassel
BPOL-KS: Größere Kontrollmaßnahmen am Bahnhof Frankfurt am Main
Frankfurt am Main (ots)
Am heutige Samstag (25.10) kommt es zu einem größeren Polizeieinsatz in Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Anlass ist die Bundesligabegegnung der Eintracht Frankfurt gegen FC St. Pauli. Für diesen Einsatz ist das Gleis 1 und das Gleis 1a gesperrt. Der Zugverkehr auf den Gleisen zwei bis 24 sind davon nicht betroffen.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Tanja Büdenbender
Telefon: 0561/81616 - 1012
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell