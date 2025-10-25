PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Größere Kontrollmaßnahmen am Bahnhof Frankfurt am Main

Frankfurt am Main (ots)

Am heutige Samstag (25.10) kommt es zu einem größeren Polizeieinsatz in Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Anlass ist die Bundesligabegegnung der Eintracht Frankfurt gegen FC St. Pauli. Für diesen Einsatz ist das Gleis 1 und das Gleis 1a gesperrt. Der Zugverkehr auf den Gleisen zwei bis 24 sind davon nicht betroffen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Tanja Büdenbender
Telefon: 0561/81616 - 1012
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kassel
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kassel
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 11:27

    BPOL-KS: Unbekannte Randalieren im Bahnhof Zimmersrode

    Zimmersrode (Schwalm-Eder-Kreis) (ots) - Unbekannte haben am Bahnhof Zimmersrode randaliert. Festgestellt wurde die Tat am Dienstag (14.10./05:50 Uhr) durch eine Streife der Bundespolizeiinspektion Kassel. Der oder die Täter rissen Warnschilder ab oder verbogen diese. Des Weiteren wurden Blumen herausgerissen und in die Unterführung geworfen. Bei einer Wartebank wurde die Rückenlehne von der Wand gerissen. Am Bahnsteig ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 13:33

    BPOL-KS: 39-Jähriger belästigt und schlägt Reisende in der Cantusbahn

    Fulda (ots) - Ein 39-jähriger Mann soll am vergangenen Samstag (11.10./15:25 Uhr) auf der Fahrt von Bad Hersfeld nach Fulda mehrere Reisende durch sein aggressives Verhalten belästigt haben. Der Mann befand sich in der Cantusbahn 24233, als er mit anderen Reisenden in Streit geriet. Dieser Streit wurde im Verlauf immer aggressiver. Da sich kein Zugbegleiter zur ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 13:38

    BPOL-KS: 33-Jähriger sorgt für Zugverspätung

    Kirchhain/Landkreis Marburg-Biedenkopf (ots) - Ein 33-Jähriger Mann soll sich am gestrigen Diensttag (7.10./18:40 Uhr) auf der Bahnstrecke Kassel nach Frankfurt am Main in den Gleisen aufgehalten haben. Der Zugführer der Hessischen Landesbahn (HLB) 15027, auf der Fahrt von Stadtallendorf nach Bad Vilbel, erkannte kurz vor Kirchhain eine Person im Gleis und leitete eine Schnellbremsung ein. Der Zug kam rechtzeitig zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren