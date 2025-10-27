Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Böller im Bahnhof Hofgeismar gezündet - Bundespolizei bittet um Zeugenhinweise

Hofgeismar (ots)

Am Freitag, den 24. Oktober 2025, sollen bislang Unbekannte auf dem Bahnsteig 1A des Bahnhofs Hofgeismar Böller gezündet haben. Der Vorfall ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen in den Nachmittagsstunden. Durch die Explosion wurden die dortigen Sitzbänke mit Ruß- und Brandrückständen verschmutzt. Außerdem lagen Reste der Böller auf dem Bahnsteig verteilt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 150 Euro.

Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561-81616 0 zu melden.

