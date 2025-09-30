Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Öffentlichkeitsfahndung nach Telefonbetrug: Wer erkennt die gesuchte Frau?

Lippe (ots)

Im Juni 2025 erhielt ein 80-Jähriger einen Schockanruf von Telefonbetrügern (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/6053023). Sie behaupteten seine Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Sie forderten von dem Mann eine Kaution, um zu verhindern, dass seine Tochter nun in Haft müsse. Er übergab schließlich einen 5-stelligen Bargeldbetrag an eine vermeintliche "Notarin".

Auf richterlichen Beschluss fahndet die Polizei nun mit einem Phantombild nach dieser Frau und bittet Medien und Bevölkerung um Hilfe bei der Suche. Das Bild finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/181898 Die Frau hatte zur Tatzeit braune Haare, eine kräftige Figur, trug eine gelb gestreifte Hose und sprach gebrochen Deutsch.

Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Person machen? Hinweise richten Sie bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 6.

