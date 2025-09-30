PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Fußgängerin angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am 19.09.2025 gegen 11.40 Uhr im Steinweg zugetragen haben soll. Eine 75-jährige Fußgängerin wurde beim Überqueren der Fahrbahn von einem unbekannten Autofahrer übersehen, als dieser den Kreisverkehr verließ. Der Wagen stieß leicht gegen die Frau aus Lemgo, wodurch sie leichte Verletzungen erlitt. Ohne anzuhalten, flüchtete das dunkle Fahrzeug über den Steinweg in Richtung Aldi/Rewe. Weitere Angaben zum Fahrzeug oder der Person hinter dem Steuer konnten nicht gemacht werden. Wer Hinweise zum Unfall oder Fluchtwagen geben kann, meldet sich bitte beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

