POL-LIP: Lemgo. Halil Celik ist neuer Bezirksdienstbeamter für Lemgoer Südwesten.

Sein Revier reicht vom Biesterberg bis zum Lüttfeld: Halil Celik ist neuer Bezirksdienstbeamter im Südwesten von Lemgo. Der Polizeioberkommissar ist seit 2019 bei der Polizei in Lippe. Zum September 2025 hat er die Nachfolge von Bernhard Menzel angetreten, der nach vielen Jahren im Bezirksdienst inzwischen seinen wohlverdienten Ruhestand genießt.

Vom Kripo-Ermittler im Bereich der Jugend- und Vermisstensachbearbeitung wechselt Halil Celik nun vom Schreibtisch wieder zurück auf die Straße. Dort war er vor seiner Zeit bei der Kriminalpolizei bereits mehrere Jahre im Streifendienst für die Wache Lemgo im Einsatz. Als "Dorfsheriff" steht für ihn in Zukunft auch die Betreuung der weiterführenden Schulen in seinem Bereich im Mittelpunkt. Da trifft es sich gut, dass er in seiner letzten Verwendung bei der Kripo bereits als Kontaktbeamter in diesem Kontext tätig war.

"Es erfüllt mich mit großer Freude, dass meine Arbeit als Bezirksdienstbeamter vor allem auf die Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen in Lemgo ausgerichtet ist und ich somit eine sinnvolle und intensive Präventionsarbeit leisten kann. Dazu gehören beispielsweise die Kriminal-, Gewalt- und Drogenprävention", so der 31-Jährige.

Und was tut ein Bezirksdienstbeamter am liebsten in seiner Freizeit? Halil Celik, der selbst auch Lipper ist und in Detmold lebt, verbringt privat gerne Zeit mit verschiedenen sportlichen Aktivitäten, der Familie und Freunden oder Reisen: "Mein Lieblingszitat: Das Leben hat keine Wiederholung, genieße jeden Moment."

Alle Bürgerinnen und Bürger, die ein persönliches Gespräch mit ihrem neuen polizeilichen Ansprechpartner suchen, erreichen Halil Celik telefonisch unter (05261) 93 31 572 oder auch in seinem Büro in der Pagenhelle 11, wenn er nicht gerade in seinem Bezirk unterwegs ist.

