Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Angriff auf Mitarbeiter eines Brezelgeschäfts im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe - Bundespolizei schreitet ein - Zeugen gesucht!

Kassel (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (29.10.) gegen 5:10 Uhr kam es im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe zu einem tätlichen Angriff auf zwei Mitarbeiter eines Brezelgeschäfts. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet ein 39-jähriger wohnsitzloser Mann zunächst in eine verbale Auseinandersetzung mit den Angestellten. Anschließend soll er die Beschäftigten unvermittelt angegriffen haben. Dabei wurde einer der Mitarbeiter leicht am Ellenbogen verletzt. Der 39-Jährige erlitt bei dem Angriff auf die Mitarbeiter eine Platzwunde an der rechten Gesichtshälfte. Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Kassel, die sich in unmittelbarer Nähe befand, wurde auf den Vorfall aufmerksam und griff umgehend ein. Der 39-Jährige leistete erheblichen Widerstand, als er zu Boden gebracht und gefesselt werden sollte. Dabei verletzte sich ein Polizeibeamter am Handgelenk und musste seinen Dienst vorzeigt beenden. Ein beim Tatverdächtigen freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,21 Promille. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurde der Wohnsitzlose vor Ort entlassen.

Etwa zwei Stunden später suchte der 39-Jährige erneut das Brezelgeschäft auf und bedrohte die Mitarbeiter abermals. Weiterhin beleidigte er sie und äußerte zudem verfassungsfeindliche Parolen. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und mehrere Strafverfahren gegen den 39-Jährigen eingeleitet.

Zeugen gesucht! Wer den Vorfall beobachtet hat oder sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561-81616 0 bei der Bundespolizeiinspektion Kassel zu melden.

