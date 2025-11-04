Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Erneut Zug in Gießen besprüht

Gießen (ots)

Erneut haben Unbekannte am gestrigen Dienstag (03.11.) einen Zug im Bahnhof Gießen besprüht.

In der Zeit von 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr haben Unbekannte ein Graffiti in der Größe von ca.14 qm aufgesprüht.

Ein externer Mitarbeiter bemerkte den frisch besprühten Zug an Gleis 123 und meldete den Schaden. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

Zeugen gesucht!

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Wer Angaben zu Tat oder Täter mache kann wird gebeten, sich unter der Tel.: 0561 816 160 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell