HZA-A: Praktikumstage des Hauptzollamts Augsburg/Einblicke in die Aufgabenvielfalt des Zolls

Knapp 25 Schülerinnen und Schüler bekamen kürzlich bei den Praktikumstagen einen Einblick in die abwechslungsreichen und vielfältigen Aufgaben des Hauptzollamts Augsburg. Die Praktikumstage fanden beim Zollamt Ingolstadt und bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) in Lindau statt. Neben der Bandbreite am Zollamt mit der Einfuhr-, Ausfuhr- und Postabfertigung, stellte auch die FKS ihre diversen Aufgaben vor. Die Jugendlichen wurden hierbei eigebunden und durften beispielsweise Digitalfunkgeräte ausprobieren, einen Raum nach Beweismitteln durchsuchen oder mit einem Übungspfefferspray sprühen. "Bei den Praktikumstagen haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit die Vielfalt des Zolls kennenzulernen", so Adrian Kube, Pressesprecher des Hauptzollamts Augsburg. Berufliche Vielfalt, Karrierechancen, Gleichbehandlung und sichere Arbeitsplätze - damit punktet der Zoll. Wer noch mehr darüber erfahren möchte, hat am 19.07.2025 die Gelegenheit am Berufsinformationstag am Zollamt Göggingen, Depotstraße 8, 86199 Augsburg, teilzunehmen. Interessierte können sich noch bis 07.07.2025 per E-Mail (infotag-augsburg@zoll.bund.de) anmelden.

Die Bundeszollverwaltung bildet in einer zweijährigen Ausbildung zum "Mittleren nichttechnischen Zolldienst" aus. Das Duale Bachelorstudium "Zolldienst des Bundes" dauert drei Jahre. Die Praxis wird dabei im Hauptzollamtsbezirk des Hauptzollamts Augsburg (von Lindau bis Ingolstadt), die theoretische Ausbildung an überregionalen Bildungszentren und das Duale Studium an der Hochschule des Bundes am Bildungs- und Wissenschaftszentrum (BWZ) in Münster oder Rostock absolviert. Bewerbungsschluss ist der 15. Oktober 2025 für das Einstellungsjahr 2026. Aktuell bildet das Hauptzollamt Augsburg ca. 50 Nachwuchskräfte pro Jahr aus.

Weitere Informationen zu den Aufgaben des Zolls finden Sie unter www.zoll.de Der Zoll bildet aus: www.zoll-karriere.

