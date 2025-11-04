PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Unbekannte bewerfen Jugendliche mit Steinen

(Herleshausen/ Werra-Meißner -Kreis) (ots)

Am gestrigen Montag (3.11./18:20 Uhr) wurde eine Gruppe von Jugendlichen am Bahnhof Herleshausen von unbekannten Tätern mit Steinen und Flaschen beworfen.

Zeugen wählten um 18:20 Uhr den Notruf und teilten den Beamten mit, dass zwei unbekannte Männer am Bahnhof Herleshausen ein Wartehäuschen mit Steinen beschädigt hätten.

Weiterhin teilte der Anrufer mit, dass zudem eine Gruppe Jugendlicher durch die Männer mit Steinen und Flaschen beworfen und mit einem Messer bedroht wurden. Die Bundespolizeiinspektion Kassel und die Polizeistation Sontra wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Vor Ort konnten lediglich die Zeugen und die Betroffenen Jugendlichen angetroffen werden.

Die unbekannten Männer sind mit der Cantus, auf Gleis 1, Richtung Bebra gefahren und an einer unbekannten Haltestelle ausgestiegen.

Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben: 1.Person: 20-30 Jahre, sprach kein Deutsch 2.Person: dunkelhäutig, auffällig klein, auffällig dick Beide Männer trugen Bauchtaschen, Mützen und helle Jacken. Einer führte einen Rucksack mit.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren u.a. wegen Bedrohung, Sachbeschädigung und versuchter Körperverletzung eingeleitet.

Wer Angaben zu den unbekannten Personen machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.Nr.: 0561 816 16 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Tanja Büdenbender
Telefon: 0561/81616 - 1012
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

