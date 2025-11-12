Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Unbekannte zerstören zwei Wartehäuschen

Hungen (Landkreis Gießen) (ots)

Unbekannte haben die Glasscheiben am Wartehäuschen, an Gleis 2-4, am Bahnhof Hungen zerstört.

Des Weiteren beschädigten die unbekannten Personen am Bahnsteig 1 den Warteunterstand, indem die Stange der Sitzbank herausgerissen wurde.

Auch wurden die Mülleimer und Aschenbecher und das Rauchverbotsschild mutwillig beschädigt.

Festgestellt wurden die Schäden gestern (11.11./17:49 Uhr) durch Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2100 EUR.

Zeugen gesucht!

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Wer Angaben zu Tätern oder Tathergang machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.Nr.: 0561 816 160 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell