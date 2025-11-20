PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rauchmelder als Vorwand genutzt - Polizei warnt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Unter einem Vorwand versuchten Unbekannte, sich am Mittwochmittag widerrechtlich Zutritt in eine Wohnung in Heiligenstadt zu verschaffen. Die beiden Männer gaben vor, die Funktionsfähigkeit der Rauchwarnmelder überprüfen zu wollen. Die Bewohnerin handelte jedoch richtig - die Frau lehnte ab, schloss ihre Tür und informierte die Polizei.

Die Polizei warnt vor derartigen Maschen, bei denen es die Trickdiebe vor allem auf Senioren abgesehen haben: Trickdiebe täuschen Notlagen vor oder geben sich mitunter als Handwerker oder Amtspersonen aus, um Zutritt in die Wohnungen ihrer Opfer zu gelangen und sie zu bestehlen. Trickbetrüger sind schauspielerisch begabt und denken sich immer wieder neue Vorwände aus, um in fremde Wohnungen zu gelangen.

Die Polizei rät Ihnen, stets misstrauisch zu sein. Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Gestatten Sie Handwerkern nur dann Zutritt in ihre Wohnungen, wenn Sie diese selbst bestellt haben oder ihre Hausverwaltung diese, gegebenenfalls schriftlich, angekündigt hat. Wählen Sie im Notfall die Notrufnummer 110.

Weitere Hinweise und Maschen der Trickdiebe finden Sie auf den Seiten der Polizeilichen Kriminalprävention: LINK https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/senioren-im-fokus-von-falschen-handwerkern/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

