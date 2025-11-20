PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straßenglätte führt zu Unfall

Rothesütte (ots)

Am Mittwoch ereignete sich gegen 18 Uhr ein Verkehrsunfall in der Alten-Nordhäuser-Straße. Der 21-jährige Fahrer kam auf glatter Fahrbahn in der Nähe eines Ausflugsziels mit seinem Transporter von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. An dem Fahrzeug entstand ein erheblicher Sachschaden. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

