Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Straßenglätte führt zu Unfall
Rothesütte (ots)
Am Mittwoch ereignete sich gegen 18 Uhr ein Verkehrsunfall in der Alten-Nordhäuser-Straße. Der 21-jährige Fahrer kam auf glatter Fahrbahn in der Nähe eines Ausflugsziels mit seinem Transporter von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. An dem Fahrzeug entstand ein erheblicher Sachschaden. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell