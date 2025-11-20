LPI-NDH: Pkw fährt auf Lkw auf

Nordhausen (ots) - Am Mittwochnachmittag kam es in der Gerhart-Hauptmann-Straße zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Ein Skodafahrer übersah einen an einer Ampel wartenden Pkw und fuhr auch diesen auf. Beide davor befindliche Fahrzeuge wurden ebenfalls beschädigt. Der auffahrende Pkw musste abgeschleppt werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

