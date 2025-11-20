Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Pkw fährt auf Lkw auf
Dingelstädt (ots)
Am Mittwochabend fuhr in der Heiligenstädter Straße ein Opelfahrer auf einen am Fahrbahnrand abgestellten Lkw auf. An dem Pkw entstand durch den Aufprall ein erheblicher Sachschaden. Der Fahrer wurde leicht verletzt und wurde vor Ort medizinisch behandelt. Der Opel musste abgeschleppt werden.
