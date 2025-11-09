POL-NOM: Fahren unter Drogeneinfluss
Bad Gandersheim (ots)
(ahr) Kreiensen, Am Plan, Zeit 07.11.2025, 18:20 Uhr. Am Freitag gegen 18:20 Uhr wurde ein 19-jähriger Fahrzeugführer durch Beamte des PK Bad Gandersheim in der Straße Am Plan in Kreiensen angehalten und kontrolliert. Bei der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Amphetamin. Dem Fahrer wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle
Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell