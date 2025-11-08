PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Küchenbrand mit einer leichtverletzten Person

Northeim (ots)

Bad Gandersheim (pel), Wrescherode, Samstag, 08.11.2025, 10:45 Uhr.

Am Samstag, den 08.11.2025 kam es gegen 10:45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus zu einem Küchenbrand. Ein 19-jähriger Bewohner hatte vermutlich ein Gefäß unbeaufsichtigt auf dem Herd gelassen, so dass dieses Feuer fing. Durch einen 45-jährigen Nachbarn konnte der Brand mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Hierbei verletzte er sich jedoch leicht am Arm. Eine medizinische Versorgung durch eine RTW-Besatzung vor Ort wurde abgelehnt.

Auf Grund der Verrußung in der Wohnung ist diese derzeit unbewohnbar. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim

