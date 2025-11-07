PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrskontrolle mit Grundschulkindern

POL-NOM: Verkehrskontrolle mit Grundschulkindern
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Northeim (ots)

Einbeck, Teichenweg / Grundschule am Teichenweg, Donnerstag, 06.11.2025, 07.30 - 11.00 Uhr

EINBECK (Wol)

Am Montag im Zeitraum von ca. 07.30 - 11.00 Uhr kontrollierte die Verfügungseinheit der Polizei Northeim den Verkehr an der Grundschule am Teichenweg. Zu Beginn der Kontrollaktion lag der Fokus der zivilen Polizeibeamtinnen und -beamten (PVB) auf der Gurtpflicht/Kindersicherung sowie Park- und Halteverstöße zu den Bringzeiten.

Zudem wurden durch weitere PVB die ersten Klassen der Grundschule besucht und eine altersgerechte Sicherheitsberatung durchgeführt. Themen waren z.B. das Überqueren der Fahrbahn, das richtige Verhalten auf dem Gehweg oder das Prinzip "Sehen und gesehen werden".

Im Anschluss erfolgte eine gezielte Verkehrskontrolle (Geschwindigkeitsüberwachung) im unmittelbaren Bereich der Schule. Die Kinder unterstützen die Aktion, indem sie an die kontrollierten Verkehrsteilnehmenden selbstgemalte Bilder mit positiver und negativer Botschaft überreichten.

Insgesamt konnten 21 Verkehrsordnungswidrigkeiten (8x Bußgeld- & 13x Verwarngeldbereich) festgestellt werden.

Die überwiegende Mehrheit der Verkehrsteilnehmenden zeigte sich einsichtig und reagierte verständnisvoll auf die Hinweise. Insgesamt wurden ca. 50 Fahrzeuge, gemeinsam mit den Kindern, kontrolliert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 08:09

    POL-NOM: Zu schnell und unter Drogeneinfluss Unfall verursacht - zwei Personen verletzt

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, K414, Donnerstag, 06.11.2025, 16.22 Uuhr NORTHEIM (mil) - Ein 21-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw die K414 aus Levershausen in Richtung Suterode und verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. In Folge dessen kam er in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden Pkw eines 61-jährigen Mannes ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 07:28

    POL-NOM: E-Scooter Fahrer beschädigen Pkw - Zeugen gesucht

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Bahnhofstraße, Donnerstag, 06.11.2025, 07.00 Uhr Northeim (mil) - Ein 67-jähriger Mann befuhr mit seinem silberfarbenen Sprinter die Bahnhofstraße in Richtung Göttinger Straße. Auf Grund einer rotzeigenden Ampel am Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/ Güterbahnhofstraße musste er halten. Zu diesem Zeitpunkt befuhren drei bislang unbekannte männliche Personen mit ihren E-Scootern aus ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 07:18

    POL-NOM: Polizei sucht blauen Transporter - Diebstahl von Reifen

    Northeim (ots) - 37181 Hardegsen, Brinkstraße, Donnerstag, 06.11.2025, 11.25 Uhr NORTHEIM (mil) - Mindestens eine bislang unbekannte Person entwendete am Mittwochvormittag einen Satz Sommerreifen inkl. Felgen von einem Privatgrundstück in der Brinkstraße in Hardegsen. Anschließend flüchtete sie mit einem blauen Transporter in Richtung Fredelsloh. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat, dem Transporter oder der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren