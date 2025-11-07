Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrskontrolle mit Grundschulkindern

Northeim (ots)

Einbeck, Teichenweg / Grundschule am Teichenweg, Donnerstag, 06.11.2025, 07.30 - 11.00 Uhr

EINBECK (Wol)

Am Montag im Zeitraum von ca. 07.30 - 11.00 Uhr kontrollierte die Verfügungseinheit der Polizei Northeim den Verkehr an der Grundschule am Teichenweg. Zu Beginn der Kontrollaktion lag der Fokus der zivilen Polizeibeamtinnen und -beamten (PVB) auf der Gurtpflicht/Kindersicherung sowie Park- und Halteverstöße zu den Bringzeiten.

Zudem wurden durch weitere PVB die ersten Klassen der Grundschule besucht und eine altersgerechte Sicherheitsberatung durchgeführt. Themen waren z.B. das Überqueren der Fahrbahn, das richtige Verhalten auf dem Gehweg oder das Prinzip "Sehen und gesehen werden".

Im Anschluss erfolgte eine gezielte Verkehrskontrolle (Geschwindigkeitsüberwachung) im unmittelbaren Bereich der Schule. Die Kinder unterstützen die Aktion, indem sie an die kontrollierten Verkehrsteilnehmenden selbstgemalte Bilder mit positiver und negativer Botschaft überreichten.

Insgesamt konnten 21 Verkehrsordnungswidrigkeiten (8x Bußgeld- & 13x Verwarngeldbereich) festgestellt werden.

Die überwiegende Mehrheit der Verkehrsteilnehmenden zeigte sich einsichtig und reagierte verständnisvoll auf die Hinweise. Insgesamt wurden ca. 50 Fahrzeuge, gemeinsam mit den Kindern, kontrolliert.

