Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zu schnell und unter Drogeneinfluss Unfall verursacht - zwei Personen verletzt

Northeim (ots)

37154 Northeim, K414, Donnerstag, 06.11.2025, 16.22 Uuhr

NORTHEIM (mil) -

Ein 21-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw die K414 aus Levershausen in Richtung Suterode und verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. In Folge dessen kam er in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden Pkw eines 61-jährigen Mannes zusammen. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde bei dem 21-jährigen Mann ein freiwilliger Urin-Vortest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf THC. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 20.000,00 Euro.

