POL-NOM: Polizei sucht blauen Transporter - Diebstahl von Reifen
Northeim (ots)
37181 Hardegsen, Brinkstraße, Donnerstag, 06.11.2025, 11.25 Uhr
NORTHEIM (mil) -
Mindestens eine bislang unbekannte Person entwendete am Mittwochvormittag einen Satz Sommerreifen inkl. Felgen von einem Privatgrundstück in der Brinkstraße in Hardegsen. Anschließend flüchtete sie mit einem blauen Transporter in Richtung Fredelsloh.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat, dem Transporter oder der bislang unbekannten Person geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.
Es entstand ein Sachschaden von einem mittleren dreistelligen Betrag.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle
Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell