Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizei sucht blauen Transporter - Diebstahl von Reifen

Northeim (ots)

37181 Hardegsen, Brinkstraße, Donnerstag, 06.11.2025, 11.25 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Mindestens eine bislang unbekannte Person entwendete am Mittwochvormittag einen Satz Sommerreifen inkl. Felgen von einem Privatgrundstück in der Brinkstraße in Hardegsen. Anschließend flüchtete sie mit einem blauen Transporter in Richtung Fredelsloh.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat, dem Transporter oder der bislang unbekannten Person geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Es entstand ein Sachschaden von einem mittleren dreistelligen Betrag.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell