POL-NOM: Ohne gültigen Führerschein unterwegs und Unfall verursacht

Northeim (ots)

Northeim 37154 Northeim, Bahnhofstraße, Mittwoch, 05.11.2025, 17.10 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochnachmittag auf der Bahnhofstraße in Northeim. Ein 20-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw die Bahnhofstraße in Richtung Göttinger Straße und wollte im weiteren Verlauf nach links in Richtung Breiter Weg abbiegen. Hierbei übersah er eine von rechts kommende 53-jährige Pkw-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei niemand verletzt wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4000,00 Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeikräfte fest, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Er muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

