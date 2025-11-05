Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Lagerhalle - mehrere Baumaschinen entwendet

Northeim (ots)

37154 Northeim/ OT Lagershausen, Denkershäuser Landstraße, Dienstag, 04.11.2025, 19.00 Uhr - 21.30 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Mindestens eine bislang unbekannte Person hebelte am Dienstagabend mittels eines unbekanntem Werkzeuges eine Nebentür einer Lagerhalle an der o.g. Örtlichkeit auf. Im weiteren Verlauf werden mehrere Baumaschinen aus der Lagerhalle entwendet und die Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung verlassen.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell