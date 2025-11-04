Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht

Northeim (ots)

Northeim, Scharnhorstplatz, Montag, 03.11.2025, 08.30 - 12.30 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Montag im Zeitraum von ca. 08.30 bis 12.30 Uhr kam es auf dem Parkplatz im Scharnhorstplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bisher unbekannte Person befuhr mit einem unbekannten Fahrzeug den Parkplatz und touchierte ein ordnungsgemäß geparktes Auto an der Front.

Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro an dem geparkten Auto.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell