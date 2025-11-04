POL-NOM: Einbruchdiebstahl
Uslar (ots)
Bodenfelde, (go), Uslarer Straße, (Einkaufsmarkt), Montag, der 03.11.2025, zwischen 01:50 Uhr und 02:50 Uhr. Drei bislang unbekannte Täter drangen durch Aufhebeln der Haupteingangstür in den Markt ein und entwendeten dort Tabakwaren im Wert von ca. 30.000 Euro. Anschließend entfernten sie sich mit einem PKW in unbekannte Richtung. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bodenfelde, Tel. 05572-948520 oder in Uslar, Tel. 05571-80060.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle
Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell