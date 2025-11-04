PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar, (go), B 497, OT Schönhagen/Neuhaus, Montag, der 03.11.2025, 11:55 Uhr. Ein 37- jähriger Fahrer eines Linienbusses (Fahrschüler) befuhr die B 497 in Richtung Neuhaus. Auf Höhe der Ahlequelle geriet der Bus rechtsseitig auf den Grünstreifen und streifte die Leitschutzplanke. Am Bus entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

