Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Einbeck (ots)

- 37574 Einbeck, Am Dreckmorgen, Fr. 31.10.2025, 11:06 Uhr

Einbeck (pfa)

Der 42-jährige Einbecker befuhr mit seinem Audi Coupe die Straße Am Dreckmorgen in Richtung der K 510. Plötzlich verlor der Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über seinen Pkw. Er kam von der Fahrbahn ab und im Grünstreifen auf der Seite liegend zum Stehen. Durch den Unfall wurde ein Leitpfosten beschädigt. Der Fahrzeugführer wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt.

